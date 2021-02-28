استدعت الأحد كل من تركيا وإيران سفيرها لدى الدولة الأخرى، وفق ما أفادت وسائل إعلام البلدين الرسمية، في تصعيد للخلاف المرتبط بالوجود التركي في العراق.



في وقت سابق هذا الشهر، اتّهمت تركيا مسلّحين أكرادا بقتل 12 تركيا وعراقيا واحدا كانوا محتجزين كرهائن في شمال العراق. ودفعت الحادثة السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي للتحذير بأن على القوات التركية ألا "تشكّل تهديدا أو تنتهك الأراضي العراقية". وقال في مقابلة تم بثها السبت "لا نقبل إطلاقا بأن تتدخل تركيا أو أي دولة أخرى في العراق عسكريا أو أن تتقدّم وتحظى بوجود عسكري في العراق".



وسارع سفير تركيا لدى بغداد فاتح يلدز للرد قائلا عبر تويتر إن السفير الإيراني "آخر شخص يحق له إعطاء تركيا دروسا" بشأن احترام حدود العراق.



واستدعى مسؤولون في الخارجية التركية السفير الإيراني محمد فرازمند لإبلاغه بأن تركيا تتوقع من إيران بأن تقف إلى جانبها في "الحرب على الإرهاب"، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.



وأبلغ المسؤولون السفير بأن تركيا "ترفض تماما" تصريحات مسجدي، مشددين على أن أنقرة تبلغ على الدوام الجهات المعنية، بما في ذلك بغداد، بخططها استهداف المسلحين.



في المقابل، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير أنقرة لدى طِهران على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بشأن وجود المسلّحين الأكراد في إيران، حَسَبَ ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا". ويذكر أن صويلو أشار الأسبوع الماضي إلى أن هناك "525 إرهابيا" في إيران. وأفادت "إرنا" أن المسؤولين الإيرانيين شددوا على أن تصريحاته غير مقبولة وتتعارض مع جهود البلدين للتعاون.



كذلك أصر الإيرانيون في حديثهم مع السفير التركي دريا أورس على أن طِهران جدية في عزمها محاربة الإرهاب، وأعربوا عن رفضهم تصريحات يلدز "غير المبررة".