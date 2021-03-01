كشف المدير العام للحماية المدنية، بوغلاف بوعلام، اليوم الإثنين، أن القطاع سجل وفاة 22 شخصا وإصابة أكثر من 2234 بفيروس كورونا في صفوف الموظفين داخل القطاع منذ بداية الجائحة.

وأوضح بوغلاف خلال إشرافه على الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، أن أفراد الحماية المدينة تحلوا بالشجاعة والعزيمة وكانوا ضمن الصفوف الأولى للتكفل بالمواطنين من خلال تقديم الإسعافات والمشاركة في حملات التطهير.

وأشار المسؤول الأول للمديرية، إلى تسجيل مليون و262 ألف و595 تدخلا عمليا خلال سنة 2020.