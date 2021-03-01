أكدت الولايات المتحدة الإثنين،على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أنها تحتفظ بحق فرض عقوبات على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المستقبل إذا لزم الأمر.



وجاءت تصريحات ساكي خلال إفادة صحفية قالت فيها "بالطبع نحتفظ بحق اتخاذ أي تحرك في أي وقت وطريقة نختارها" مضيفة أنه "تاريخيا، الولايات المتحدة، خلال حكم رؤساء ديمقراطيين وجمهوريين، لم تفرض عقوبات عادة على زعماء حكومات الدول التي لنا علاقات دبلوماسية معها".



من جهة أخرى انتقدت محققة بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان "تقاعس" أمريكا عن معاقبة ولي عهد السعودية في قضية مقتل خاشقجي واعتبرته "خطيرا للغاية".