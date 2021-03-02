كشف مدير الضبط بوزارة الصناعات الصيدلانية بشير علواش، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصناعات الصيدلانية بصدد وضع اللمسات الأخيرة مع الشريك الروسي لإنتاج لقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا لافتا أيضا إلى أن هناك مشاريع سترى النور قريبا لإنتاج أدوية إستراتيجية قصد تقليص فاتورة الاستيراد.

وقال علواش في تصريحات للإذاعة الوطنية أنه وتطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي كرسها في مجلس الوزراء الأخير، فإن وزارة الصناعات الصيدلانية قامت بكل الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول مشروع إنتاج لقاح "سبوتينك" حيز التنفيذ.

وفي هذا الصدد أشار ضيف الصباح إلى أن الوزارة في اتصال مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بوصفه ممثل روسيا لتجسيد هذا المشروع، وأنهم بصدد وضع اللمسات الأخيرة لدخول المشروع مرحلة الإنتاج قريبا بوحدة تابعة لشركة صيدال بولاية قسنطينة.

من جهة أخرى أوضح علواش أن المدونة الوطنية للأدوية تضم 3600 دواء منها 2200 دواء مصنع محليا، وأن الجزائر تخطط لإنتاج أدوية ذات قيمة مضافة تكلف الخزينة العمومية أموالا باهظة مثل أدوية السكري وأمراض الدم والسرطان قصد تقليص فاتورة الاستيراد.