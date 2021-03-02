أكد ابراهيم مراد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل على حرص رئيس الجمهورية على تطوير مناطق الظل و انتشال مواطنيها من حياة الغبن ،من خلال تحسين مستوى المعيشة و توفير المرافق الضرورية التي من شأنها أن تسهل الحياة للمواطنين.



مستشار رئيس الجمهورية قال أن مناطق الظل تعد أولوية في برنامج الرئيس و قد خصص لها برامج تنموية غير مسبوقة رصدت لها أغلفة مالية معتبرة .



وحسب التقرير الذي تلته الأمينة العامة للولاية هناك 600 مشتة عبر بلديات الولاية، تم إحصاء بها 520 منطقة ظل، يقطن بها 184 الف نسمة.



و قد تم تسجيل 493 عملية لفائدة مناطق الظل بتكلفة مالية إجمالية تقدر ب1219 مليار سنتيم، وهناك 192 منطقة ظل عبر الولاية إستفادت من مشاريع تنموية سنة 2020، 366 منطقة ظل مستفيدة من مشاريع حتى سنة 2021.



وسيتم إعطاء الأولوية للإحتياجات المتعلقة بالتموين بمياه الشرب، الصرف الصحي، الطرقات، ترميم المدارس، إنجاز المطاعم المدرسية، الربط بشبكات الكهرباء والغاز، الملاعب الجوارية، الصحة، التهيئة الحضرية والأمن.



مستشار رئيس الجمهورية لمناطق الظل سيزور غذا الأربعاء مناطق الظل بعدة بلديات من ااجهة الشمالية في اليوم الثاني للزيارة.