أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن اضطرابا جويا قويا يجتاح المناطق الداخلية للبلاد.

وأوضحت نشرية خاصة، للديوان عبر الموقع الإلكتروني، أن رياحا قوية شرقية تبلغ سرعتها 60/70 كلم/سا وتصل أحيانًا إلى 80 كم/سا، مصحوبة بتطاير حبات الرمل تستمر في الهبوب على ولايات: غرداية، المنيعة، تيميمون، الأغواط، البيض، الجلفة، وذلك ابتداء من الساعة العاشرة إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم غد الخميس.

وأفادت نشرية خاصة أخرى، أن رياحا قوية مع تتطاير حبات الرمل، ستميز الطقس بولايات إليزي، ورڨلة، الوادي، تڨرت، المغيير وأولاد جلال، وذلك ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية منتصف نهار يوم الخميس.

وأشار نفس المصدر، إلى تساقط أمطار غزيرة رعدية، على: الجلفة والأغواط، تيارت، البيض، سعيدة، سيدي بلعباس، النعامة وتلمسان وذلك ابتداء منتصف نهار اليوم إلى غاية التاسعة ليلا.

والكمية المتوقعة تتراوح بين 20 و30 ملم محليا، وفق ذات المصدر.