تمكن اليوم عناصر أمن دائرة الرقيبة بالوادي من إحباط محاولة إغراق الولاية بكميات ضخمة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 91490 قرص مهلوس مهرب إلى داخل الوطن عبر الحدود الشرقية.

وذكر مصدر مسؤول من الشرطة لـ"الخبر" بأن كمية المهلوسات كانت مموهة بإحكام بمواد تعبئة للخضر على متن شاحنة لنقل البضائع على مستوى الطريق الوطني رقم 48 بمدخل مدينة الرقيبة.

وأضاف المصدر ذاته، بأن تفاصيل العملية تعود إلى استغلال معلومات حول تواجد الشحنة على متن الشاحنة والتي كانت مركونة بأحد الأماكن المعزولة بالقرب من إحدى المزارع المتواجدة بمدخل المدينة.

وبعد التفتيش الدقيق لأجزاء المركبة تم العثور على الكميات الضخمة المذكورة حيث تم حجزها مع الشاحنة المستعملة.

وقد تم إعداد ملف قضائي لسائق الشاحنة ومواصلة التحقيق للقبض على العصابة الإجرامية التي تقف وراء هذه الجريمة العابرة للحدود والاتجار غير الشرعي بالمخدرات.