أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم الأربعاء، عن توفر قسيمات السيارات، بكل أنواعها، بالمكاتب البريدية عبر التراب الوطني، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 31 مارس 2021.

وجاء في بيان للمؤسسة : "تعلم مؤسسة بريد الجزائر كافة أصحاب السيارات السياحية النفعية أو سيارات نقل المسافرين وكذا المؤسسات المالكة لحظائر متنقلة أن عملية بيع قسيمة السيارات لسنة 2021 قد بدأت منذ الفاتح من شهر مارس 2021 على مستوى جميع مكاتب البريد عبر التراب الوطني. وستسهر عملية البيع طيلة الفترة القانونية لاقتناء القسيمة والمحددة من 01 مارس إلى غاية 31 مارس 2021".

و عليه، تدعو بريد الجزائر أصحاب السيارات إلى التقرب من مكاتب البريد لاقتناء هذه القسيمة، مؤكدة "اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسير هذه العملية في أحسن الظروف".