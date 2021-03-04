عينت لجنة التحكيم في الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، الحكم الغامبي بكاري غاساما لإدارة مباراة الجولة الأولى بين فريق وفاق سطيف ونادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي يوم 10 مارس الجاري بملعب أكرا ستاديوم بغانا بداية من الساعة السابعة مساءًا.

وسيكون غاساما مرفوقا بكل من نفالي جارجو ومصطفى بوجانق، في حين سيكون الحسن بوبكر باص حكما رابعا، كما تم إسناد مهمة محافظ اللقاء إلى التونسي بوصيري بوجلال، حسب الصفحة الرسمية للوفاق على "الفايسبوك".

وتدخل المواجهة ضمن مواجهات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.