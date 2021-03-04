أعلن الأردن الخميس على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي فتح قنصلية في الصحراء الغربية، في خطوة تعكس تأييدا من جانب عمّان للرباط في سياق التوتر، الذي تشهده المنطقة.



وهذه ثالث تمثيلية دبلوماسية عربية بالمنطقة، بعد افتتاح الإمارات العربية المتحدة والبحرين قنصليتين لهما بالعيون أواخر العام الماضي.



وتعلن جبهة بوليساريو منذ 13 نوفمبر إنهاء وقف إطلاق النار المعمول به منذ العام 1991، ردا على العملية العسكرية المغربية في منطقة الكركرات.