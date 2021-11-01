طالب مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس بعودة الحكومة المدنية في السودان التي أطاح بها العسكريون مطلع الأسبوع الجاري.

وتبنى مجلس الأمن بالإجماع بيانا أعرب فيه عن بالغ قلقه إزاء الانقلاب العسكري الذي شهده السودان مؤخرا.

وينص البيان على أن أعضاء المجلس "يدعون السلطات العسكرية في السودان إلى استئناف عمل الحكومة المدنية المدارة من قبل مدنيين، بناء على أساس الوثيقة الدستورية وغيرها من الوثائق الأساسية الخاصة بالفترة الانتقالية".

كما دعا بيان المجلس السلطات العسكرية في السودان إلى الإفراج فورا عن جميع المعتقلين واحترام حق التجمع السلمي، وحث كافة اللاعبين على إطلاق حوار دون شروط مسبقة بغية ضمان التطبيق الكامل للوثيقة الدستورية واتفاقية السلام المبرمة في جوبا.