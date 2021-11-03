خلّف حادث مرور مأساوي، وقع صبيحة اليوم في الساعة السابعة صباحا، وفاة سائق سيارة سياحية من نوع "بيكانتو" بعد اصطدام المركبة بجرار فلاحي مقطور بمحراث، على مستوى الطريق الوطني رقم 22 في محوره ما بين مدينة الحناية وقرية التعاونية.

الضحية لفظت أنفاسها بعين المكان بسبب قوة الاصطدام والالتحام بين المركبة والمحراث، وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل جثته إلى مستشفى مدينة الرمشي، مع العلم أن هذه الأيام تعرف تنقل مئات الجرارات والماكنات الفلاحية في بداية موسم الحرث ما يتطلب الحذر والانتباه في الساعات الأولى من النهار لتفادي حوادث المرور الخطيرة.