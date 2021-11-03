كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي مسعود، أنه تم توقيف 7 أشخاص فيما لا يزال 8 آخرين مشتبه بهم في حالة فرار، على خلفية فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شجارا بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من الأشخاص بأحد أحياء مدينة حاسي مسعود.

وقال بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي مسعود، أنه بتاريخ 28 / 10/ 2021، أيدت النيابة العامة تلقائيا تعليمات بفتح تحقيق ابتدائي وتقديم الفاعلين المشتبه فيهم، ليتم على إثرها تكليف الضبطية القضائية المختصة محليا باستغلال مقطع الفيديو للكشف عن هوية الفاعلين وتوقيفهم.

وأضاف البيان أنه وبتاريخ 02ـ 11ـ2021 تم تحرير محضر تحقيق ابتدائي من طرف أمن دائرة حاسي مسعود وتقديم المشتبه فيهم الموقوفين وعددهم سبعة مع وجود ثمانية آخرين مشتبه فيهم في حالة فرار، ليتم توجيه لهم تهم جنحة إنشاء وترأس عصابة الأحياء بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية باستعمال أسلحة بيضاء وكذا جنحة الضرب والجرح العمدي أثناء المشاجرة الناتجة عن تشكيل عصابة الأحياء، فضلا عن جنحة الانخراط والمشاركة في عصابة الأحياء وجنحة مضايقة فتاة قاصر لم تكمل 16سنة من عمرها، إلى جانب جنحة التحطيم العمدي لملك الغير .

وأكد البيان أن قاضي التحقيق بالهيئة القضائية ذاتها وبعد استجوابه للمتهمين عند الحضور الأول، أصدر أوامر بإيداع المتهمين الحاضرين الحبس المؤقت وإصدار أوامر بالقبض ضد باقي المتهمين الموجودين في حالة فرار.