بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين ونحو 38 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 248 مليونا وما يقارب من 855 ألف إصابة، تعافى منها 225 مليونا وأكثر من 464 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 483 ألف و858 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 7,799 حالة وفاة.

وأشارت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (770,854 وفاة)، البرازيل (608,304 وفيات)، الهند (459,661 وفاة)، المكسيك (288,887 وفاة)، وروسيا (242,060 وفاة).

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا (47,105,468 إصابة)، الهند (34,320,142 إصابة)، البرازيل (21,835,785 إصابة)، بريطانيا (9,171,660 إصابة)، وروسيا (8,633,643 إصابة).