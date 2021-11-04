خلف، ليلة أمس الأربعاء، حريق منزل بولاية ميلة ستة ضحايا. وأفادت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية تسدان حدادة تدخلت ليلة أمس 03/11/2021 على الساعة 22 سا و44 د لأجل إخماد حريق منزل بمركز بلدية ودائرة تسدان حدادة، حيث خلف الحريق اختناق أربعة أشخاص ووفاة طفلين.

وأوضح البيان، أن الضحايا تم إنقاذهم وقدمت لهم الإسعافات اللازمة بعين المكان وتم إجلاؤهم إلى العيادة المتعددة الخدمات تسدان حدادة، أما الخسائر المادية تمثلت في احتراق الطابق الأرضي فيما تم إنقاذ الطابق الأول والطابق الثاني، ويعود سبب الحادث لنشوب حريق بالطابق الأرضي بغرفة لتخزين الألبسة.