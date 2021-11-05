أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الجمعة باستمرار تساقط الأمطار الغزيرة على عدة ولايات بوسط وغرب وشرق البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة (برتقالي) أن أمطارا غزيرة تكون في بعض الأحيان على شكل عواصف ستتهاطل بداية من الساعة التاسعة ليلا ليوم غد الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم الأحد، على ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، تيارت، تيسمسيلت، الشلف، عين الدفلى، المدية، البليدة، تيبازة، الجزائر العاصمة وبومرداس.

وفي مرحلة ثانية ستنتقل هذه الأمطار بولايات تيزي وزو، البويرة، سكيكدة، عنابة، الطارف، باتنة، ميلة، قسنطينة، أم البواقي، قالمة، سوق أهراس، خنشلة، تبسة وبسكرة.

وأضافت نفس المصالح إن كمية الأمطار المتوقعة طوال مدة صلاحية هذه النشرية ستتراوح بين 40 و60 ملم وقد تصل إلى 80 ملم محليا.