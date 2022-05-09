رسّم حميد شيباني، الأمين العام للاتحاد اليمني لكرة القدم، التعاقد مع المدرب الجزائري عادل عمروش، لقيادة المنتخب الأول.

وقال شيباني، في تصريحات إعلامية لموقع " كورة": "عمروش سيباشر مهمته في قيادة المنتخب اليمني، استعدادا للتصفيات المؤهلة لنهائيات أمم آسيا 2023".

ومن دون أن يكشف عن قيمة العقد، أوضح شيباني أن عمروش سيقود المنتخب على رأس جهاز فني معاون من جنسيات غير يمنية.

وتوقع شيباني أن يصل الطاقم الفني الجديد إلى المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة، بعد نجاح الاتحاد في استخراج التأشيرات المطلوبة.

ويتواجد المنتخب اليمني حاليا في معسكر خارجي بمدينة الطائف، بقيادة جهاز فني وطني يقوده أمين السنيني. للتذكير فإن عمروش أشرف على تدريب منتخبات كينيا ، بورندي، بوتسوانا، بالإضافة إلى فريقي المولودية والاتحاد في الجزائر.