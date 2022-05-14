كشف اليوم تقرير إنجليزي، عن إستعداد نادي مانشستر سيتي للإستماع إلى العروض المتعلقة بلاعبين مهمين في الفريق. وكشف الكاتب الصحفي بيومية" إنديباندنت" ميغييل ديلاناي، أن فريق " السكاي بلو"، بدأ في التحضير للموسم المقبل وهو الذي يتجه للتتويج باللقب السادس في منافسة " البريميرليغ".

وأضاف المصدر ذاته ، أن هناك عدة عناصر غير قابلة للبيع في السيتي، لكن الإدارة تبدو جاهزة لمناقشة العروض الخاصة بكل من رياض محرز ورحيم سترلينغ، إذ لا يرغب الفريق في أن يغادر محرز الذي ينتهي عقده في 2023 بطريقة مجانية، خاصة وأن عقده لم يجدد بعد. أما زميله سترلينغ، فتضاربت الأنباء حول إمكانية إلتحاقه بنادي توتنهام على الرغم من أنه يفضل اللعب في إسبانيا في حال مغادرته لإنجلترا.

وختم صاحب التقرير، بأن رحيل اللاعبين سيخلف حزنا كبير لدى جماهير المان سيتي، إذ نجحا الثنائي في تسجيل 200 هدف منذ إلتحقاهما بالفريق.