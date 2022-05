L'agence nationale de prévisions en météorologie a prévue pour aujourd'hui lundi, l'arrivée de pluies orageuses sur plusieurs wilayas de l'est et du sud du pays.

La même source à en outre précisée dans une alerte de catégorie jaune (pluies et orageus ), qui s'étalera de 12h00 à 21h00, et concernera principalement les wilayas d’In Guezzam, Bordj Bouariridj, Mila, Tamenrasset, Oum el-Bouaki, Tebessa, Aïn Saleh, Batna, Sétif, Constantine et Khenchela, Avec une pluviométrie attendue estimée entre 20 et 30 mm par endroit.