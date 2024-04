La CAF tranche au détriment de l’USMA

La Confédération africaine de football (CAF) a tranché ce mercredi au détriment de l'Union Sportive de la Médina d’Alger USMA, et en faveur de la Renaissance de Berkane, suite au match annulé entre les deux clubs qui devait avoir lieu le 21 avril dans le cadre des demi-finales aller de la Coupe de la CAF, par un score de trois buts à zéro.

La Commission des compétitions de la CAF, a justifié sa décision d’accorder la victoire et les trois points au club marocain, par le refus du représentant du football algérien de répondre à la demande de la commission de fournir aux joueurs de la Renaissance de Berkane les maillots "approuvés par la CAF", selon les explications de la Commission des compétitions.

Ladite commission a, également, fixé la date de dimanche prochain, le 28 avril, pour le match retour.

L'USMA se rendra au Maroc dans un vol direct vers l'aéroport d'Oujda à bord d'un avion de la compagnie Tunisair, mais ne jouera pas le match retour et se retirera si le représentant du football marocain porte le maillot comportant la carte en question.

Il convient de noter que la Fédération algérienne de football FAF a déjà entamé des démarches administratives en déposant une plainte auprès du Tribunal arbitral du sport à Lausanne.