أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عقوبات في حق بعض الفرق المشاركة في منافستي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ووجهت اللجنة ذاتها العديد من العقوبات لفريق وفاق سطيف بسبب سوء السلوك بعدما استخدم جمهوره قنابل الدخان والألعاب النارية والليزر خلال مباراتهم ضد الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا حسبما جاء في البيان المنشور عبر الموقع الرسمي لـ " الكاف".

كما قررت لجنة الانضباط فرض غرامة قدرها 16 ألف دولار على وفاق سطيف لاستخدام القنابل الدخانية والألعاب النارية، وغرامة قدرها 8 آلاف دولار لاستخدام الليزر تجاه المسؤولين واللاعبين، فضلا عن تغريم الترجي التونسي 8 ألف دولار بسبب الشماريخ .