Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a quitté la Turquie mardi à destination d'Alger au terme d'une visite d'Etat de trois jours à l'invitation de son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan.

Le Président de la République et la délégation l'accompagnant ont été salués, à leur départ à l'Aéroport international d'Istanbul, par le vice-président de la Turquie, Fuat Oktay, et de hauts responsables turcs.

Le président Tebboune a présidé, mardi à Istanbul, l'ouverture des travaux du Forum d'affaires algéro-turc, après avoir reçu le titre de docteur honoris causa de l'Université d'Istanbul.

Après s'être entretenu, lundi, avec son homologue turc, le président de la République a présidé, le même jour, la cérémonie de signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente visant à renforcer la coopération bilatérale à tous les niveaux et à conférer la dynamique escomptée aux relations historiques et privilégiées entre les deux peuples frères.

Un accueil solennel chaleureux a été réservé au président de la République par son homologue turc au Complexe présidentiel à Ankara.

Lors de la visite, les Présidents Tebboune et Erdogan ont présidé les travaux de la première session du Conseil de coopération de haut niveau entre les deux pays, avant de signer la Déclaration commune de cette réunion.