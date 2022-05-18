شهدت أسعار النفط اليوم الأربعاء ارتفاعا وسط توقعات بتخفيف قيود كوفيد -19 في الصين مما سيرفع الطلب وفقا لوكالة رويترز.

وسمحت السلطات في شنغهاي لـ 864 مؤسسة مالية باستئناف العمل، بعد يوم من تحقيق المدينة الصينية علامة بارزة لثلاثة أيام متتالية مع عدم وجود حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد خارج مناطق الحجر الصحي.

وشهد سعر خام برنت ارتفاعا بلغ 1.10 دولار أو 0.98% إلى 113 دولار للبرميل، مقابل ارتفاع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.40 دولار أو 1.25% إلى 113.8 دولار للبرميل.

كما انخفضت مخزونات الخام والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي، وفقا لأرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء. وبلغت نسب الانخفاض لمخزونات الخام 2.4 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 13 ماي الحالي.