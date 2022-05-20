شهدت المنطقة الجنوبية لولاية خنشلة اندلاع حريق مهول أتى على 10 هكتارات من محصول القمح القائم بسبب شرارة كهربائية من آلة حصاد كانت مركونة وسط الحقل الذي كان صاحبه ينتظر الشروع في حصاده.

مصدرنا كشف أن شرارة كهربائية اندلعت من آلة الحصاد المتوقفة وسط الحقل لتنتقل إلى كل السنابل ساعدها في ذلك عاملا الحرارة هبوب الرياح، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق بصعوبة والذي كاد يمتد إلى باقي المحاصيل.

وتعول السلطات المحلية على جنوب الولاية لتحصيل أكثر من مليون و570 ألف قنطار عند نهاية حملتي الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الحالي.