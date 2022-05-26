أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس من العاصمة الإيطالية روما، التزام الجزائر بكل حاجيات إيطاليا من الطاقة.

وشدد الرئيس تبون خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الإيطالي، على أن الجزائر "ملتزمة دوليا ومعنويا وأخلاقيا بصيانة الاتفاقيات التي توقعها مع الآخرين فما بالك بإيطاليا الصديقة".

وكشف الرئيس تبون عن التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيطالي يتعلق بتزويد إيطاليا وجزء من أوروبا بالكهرباء عبر خط بحري.

وفي حديثه عن قطاع الطاقة، قال رئيس الجمهورية "في قطاع الطاقات المتجددة انطلقنا في إنتاج اللوحات الشمسية في ولاية سيدي بلعباس ونطمح لإنتاج الهيدروجين الأخضر معا وتصديره إلى إيطاليا".

ولفت رئيس الجمهورية إلى أن البلدين يعولان على رفع العلاقات الثنائية في كل المجالات وليس في مجال الطاقة فقط.

