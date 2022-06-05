يُعتبر التخلص من الوزن الزائد أمراً صعباً، خصوصاً في منطقة الوجه؛ فتراكم الدهون في الوجه أكثر وضوحاً وبروزاً من مناطق أخرى، وأكثرها عناداً أيضاً، مما يساهم في جعل الوجه أكبر حجماً وأكثر انتفاخاً واستدارة.



تمثل دهون الوجه جزءاً من الزيادة العامة في دهون الجسم بمعظم الحالات؛ ويعود ذلك إلى سوء النظام الغذائي وعدم ممارسة التمارين الرياضية، فضلاً عن التقدّم في العمر والأمراض الوراثية.



السعرات الحرارية، وقلة ممارسة الرياضة، عنصران أساسيان في زيادة الوزن. وتختلف طريقة توزيع الدهون حول أجسامنا من شخصٍ لآخر؛ وفي هذا الإطار، ليس هناك ما يمكن القيام به عملياً، من أجل توجيه الدهون أو إبعادها عن مناطق معيّنة في أجسامنا.



ومن المهم الإشارة هنا إلى أن استدارة الوجه لا تأتي دائماً كنتيجةٍ مباشرة لكتلة الدهون في الجسم، بل إنها قد تكون مرتبطة بسوء التصريف اللمفاوي، الذي يتميز بالتورُّم المفرط واحتباس السوائل في الوجه.



كيف يمكنك التخلص من دهون الوجه؟



حسناً، لنكن واضحين؛ ليس بالإمكان التخلص من الدهون في بقعةٍ معيّنة من جسمنا، بل يجب أن تسعَي إلى خفض نسبة دهون الجسم بشكلٍ كامل. وهذه هي الطريقة الواقعية الوحيدة لاستهداف الدهون في الوجه.



بمعنى أوضح: إن كنت تريدين التخلّص من دهون الوجه، فعليك اتباع الاستراتيجيات العامة لفقدان الوزن. ونعم، نوافقكِ الرأي بأن الوجه غالباً ما يستغرق وقتاً أطول -من مناطق الجسم الأخرى- قبل أن تلحظي عليه فقدان الوزن. واطمئني، لأن النتائج تأتي لاحقاً.



يختلف معدل فقدان كل شخصٍ للوزن بناءً على عوامل متنوّعة، مثل: العمر، وجودة النوم، واستهلاك السعرات الحرارية، والنظام الغذائي، إضافة إلى ممارسته الرياضة ومعدّلاتها.



اتفقنا إذاً على أنه لا يوجد حلٌّ سحري لفقدان دهون الوجه، باستثناء الحفاظ على نظامٍ غذائي صحي وسعرات حرارية منخفضة. ووفق الدكتور بول بانويل، جراح التجميل، فقد صرّح لمجلة Newsweek الأمريكية بأن أفضل نهجٍ لفقدان الوزن في أي جزءٍ من الجسم يعتمد على اتباع نظامٍ غذائي مميز.



وتابع بانويل: "تحظى حمية كيتو بشعبيةٍ كبيرة في الوقت الراهن، ويمكنها أن تساعدك على فقدان الوزن عبر الاستغناء عن الكربوهيدرات، مثل السكر والحلويات والأرز والمعكرونة، وتعويضها بالبروتينات والدهون".



هل تمارين الوجه مفيدة؟



لا يسعنا القول إن تمارين الوجه أثبتت فعاليتها بنسبة 100% في تقليل دهون الوجه، بخلاف فقدان الوزن؛ لكن هناك بعض الأدلة التي تقول إن تقوية عضلات الوجه قد تساهم في منح المرء مظهراً أكثر تناسقاً.



ووفقاً لبحثٍ نُشر في العام 2018، فإن تمارين الوجه مفيدة لمحاربة التقدّم بالعمر وتقوية العضلات؛ ومن شأن تقوية العضلات المساعدة في جعل وجهك أكثر نحافة. وقد أظهرت دراسة أخرى أن تمرين عضلات الوجه، مرتين يومياً لمدة 8 أسابيع، يمكنه أن يزيد من سماكة العضلات ويجدّد شباب الوجه. وحركات مثل شفط الخدود (على شكل وجه السمكة) قد تساعد في تقوية العضلات.



لكن وفقاً لموقع Healthline، فإننا نفتقر عموماً إلى مزيدٍ من الأبحاث حول الفاعلية الإجمالية لهذه النوعية من التمارين في تقليل دهون الوجه تحديداً. فنحن بحاجة إلى مزيدٍ من الدراسات لتقييم تأثير هذه التمارين على دهون الوجه.



يعني، وباختصار: تجاهلي وعود الحلول السريعة بالتخلّص من دهون الوجه، واعتمدي على العادات الصحية التي ستكون مفيدة بشكلٍ عام لبقية حياتك.