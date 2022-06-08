قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن الجانب الأوكراني خرج عن مسار التفاوض، وليست هناك حاجة للحديث عن احتمال الإعداد للقاء مرتقب بين بوتين وزيلينسكي.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ضرورة اللقاء بين الرئيس بوتين وزيلينسكي: "موقفنا واضح جيدا. أي لقاء على أعلى مستوى يجب أن يكون نتاج مفاوضات، وأن يتم الإعداد له جيدا.

الجانب الأوكراني خرج عن مسار التفاوض، ولذلك، ليست هناك حاجة للحديث عن احتمال الإعداد لمثل هذا اللقاء".

وعلق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق من اليوم، على آفاق لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، قائلا "من الضروري أولاً استئناف عمل الفريقين المفاوضين الروسي والأوكراني".

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو: " زيلينسكي يريد لقاء(بوتين) فقط من أجل اللقاء، لديه سبعة أيام جمعة في الأسبوع (إشارة إلى الشخصية المتقلبة) ننطلق من حقيقة أنه من الضروري أولاً أن تستأنف الفرق المفاوضة العمل، الكرة في ملعب الأوكرانيين منذ ما يقرب الشهرين ".

وأضاف لافروف، تم تسليم رؤية الجانب الروسي للنسخة الأخيرة من مسودة الاتفاقيات إلى كييف في منتصف أفريل . "ومنذ ذلك الحين لم نتلق أي رد". واستضافت إسطنبول، أواخر شهر مارس الماضي، محادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.