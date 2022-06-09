أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية عن تسليم نتائج التحقيقات بجريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إنه دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لزيارة الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن خان "طلب منا تفاصيل التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة". وأوضحت الوزارة في بيان، أن المالكي التقى صباح اليوم الخميس بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في لاهاي.

وأوضحت أن المالكي "سلم المدعي العام للمحكمة الجنائية نتائج التحقيق الرسمية لدولة فلسطين، في جريمة الاحتلال في إعدام الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، باعتبار أنها ترقى إلى جريمة حرب".

وطالب المالكي، خان، بـ "العمل من أجل جلب المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي تستهدف المدنيين والأطفال والنساء والصحفيين والأطباء وغيرهم من الفئات المحمية، إلى العدالة الدولية إحقاقا للعدالة".

وجاء اللقاء لاطلاع خان على "عديد الجرائم الممنهجة التي ترتكبها دولة الاحتلال بأدواتها المختلفة من مسؤولين سياسيين وعسكريين والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها جريمة الأبارتهايد واستشهدت أبوعاقلة في 11 ماي الماضي خلال تغطيتها عملية توغل للجيش الصهيوني في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن مقتل الشاب محمود فايز أبو عيهور (27 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الجيش الصهيوني في حلحول، حيث اخترقت رصاصة بطنه والحجاب الحاجز والشريان الأورطي، ولم تنجح جميع محاولات الطواقم الطبية لإنقاذ حياته.