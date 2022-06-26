أنظار الملايين من الجزائريين كانت ترتقب ما ستجود في سماء الباهية وهران، الأمر لم يكن مجرد حفل افتتاح، بل امتحان حقيقي أرادت ممن خلاله الجزائر ضرب ضربة قوية أمام أعين العالم...والنتيجة تفوق بامتياز.

تحكم تقني تام، لوحات فنية باهرة، اختيار ذكي لعمق التاريخ الجزائري من عالم الرياضيات فينوباتشي مرورا بتنوع تراث بلد قارة إلى جمال لوحاته الطبيعية.

الجزائر استثمرت كثيرا في هذه الألعاب ويمكن القول الآن أن الاستثمار كان مربحا شريطة أن يستمر التحكم والإبهار خلال أيام المنافسات.

المكسب الآخر هي التجربة التي ستتيح مستقبلا لبلادنا تنظيم مختلف المنافسات القارية ولما لا الدولية الكبرى.