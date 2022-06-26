أعلنت سريلانكا نفاد البنزين والديزل "تقريبا"، وذلك بعد تأجيل العديد من الشحنات المتوقعة، معلنة رفع سعر الوقود بنسبة تصل إلى 22 بالمائة.

واعتذر وزير الطاقة كانشانا ويجيسكيرا لسائقي السيارات، قائلا إن "شحنات النفط التي كان من المقرر وصولها الأسبوع الماضي لم تحضر، في حين أن الشحنات التي كان من المقرر وصولها الأسبوع المقبل لن تصل إلى سريلانكا لأسباب مالية".

وأشار إلى أنه "سيتم توزيع الإمدادات النادرة المتبقية في البلاد، من خلال عدد قليل من محطات الضخ".

كما أوضح أنه "سيتم إعطاء الأولوية للنقل العام وتوليد الطاقة"، وحث سائقي السيارات على "عدم الوقوف في طوابير للحصول على الوقود".

وأوضح الوزير أن "(شركة) سيلون بتروليوم كوربوريشن، لا يمكنها تحديد موعد وصول إمدادات النفط الجديد" إلى الدولة الجزيرة، مشيرا إلى أن "الشركة أغلقت مصفاة التكرير الوحيدة لديها بسبب نقص النفط الخام"، وفق ما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.

وبدأت المصفاة العمل في وقت سابق من جوان الجاري، باستخدام 90 ألف طن من النفط الخام الروسي، تم شراؤها من خلال "كورال إنرجي" بشروط ائتمانية لمدة شهرين. من جانبها، أعلنت "سيلون بتروليوم كوربوريشن"، اليوم الأحد، أنها رفعت سعر الديزل، المستخدم على نطاق واسع في وسائل النقل العام، بنسبة 15 بالمائة إلى 460 روبية (1.27 دولار) للتر، بينما زادت البنزين بنسبة 22 بالمائة إلى 550 روبية (1.52 دولار).