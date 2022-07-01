حذر المفتي العام للمملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ من استغلال مناسك الحج في "إحداث الفوضى أو إيذاء الحجاج، أو رفع الشعارات السياسية والمذهبية".

وحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد طالب المفتي الحجاج بـ "ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات التي وضعتها سلطات الحج، وعلى رأسها الالتزام بالإجراءات الصحية وبالمواعيد المخصصة للتحركات والتفويج والوسائل المرتبطة بذلك تحقيقا لمصالح الحجاج".

وأضاف إن "طاعة ولي الأمر بالتقيد بعدم الحج إلا بتصريح رسمي هي طاعة لله ولرسوله".

وتابع: "لا يجوز شرعًا لأي حاج أن يضر نفسه أو يسعى لإيصال الضرر إلى الآخرين، محذرا من "الوقوع فيما يفسد الحج، من اللغو والرفث والمعاصي والمنكرات من الأقوال والأفعال". وحذر أيضا مفتي السعودية من "استغلال المناسك في إحداث الفوضى أو إيذاء الحجاج أو تعمد التدافع، أو رفع الشعارات السياسية والحزبية والنعرات القومية والتعصبات المذهبية".

مؤكدا إن كل هذه الأمور "مخالفة لمقاصد شعيرة الحج وغايتها الأساسية".

كما دعا مفتي السعودية الحجاج إلى "استثمار وقتهم في أيام الحج المعدودة في الإكثار من الدعاء والتقرب إلى الله، واستحضار النية والإخلاص ومجاهدة النفس، واستشعار عظمة العبادة".