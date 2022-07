Les services météorologiques ont indiqué, ce mardi, que des pluies toucheraient des wilayas de l’intérieur et des températures caniculaires dans plusieurs wilayas du sud du pays.

Le bulletin classé jaune précise que les pluies orageuses toucheront, de la mi-journée à 21h, les wilayas d’Oum El Bouaghi, Mila, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Médéa, Tissemsilt, Tiaret, Saida, Sidi Bel Abbès et Tlemcen. Les précipitations varieront entre 15 et 20mm localement.

Les températures caniculaires qui s’étendront du levé du jour à 3h mercredi et pourraient dépasser 45° concerneront les wilayas de In Salah, Timimoun, Beni Abbès, Adrar, Tindouf et Bordj Badji Mokhtar.