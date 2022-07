Le Caporal contractuel Sellaoui Samir est tombé en martyr au champ d'honneur mardi lors d'une opération de ratissage, toujours en cours, dans la commune d'El Maïne à Ain Defla, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de fouille et de ratissage, toujours en cours, dans la localité d'Oued Lagsab dans la commune d'El Maïne, Secteur militaire d'Ain Defla en Première Région militaire, le Caporal contractuel Sellaoui Samir est tombé en martyr au champ d'honneur hier mardi 05 juillet 2022", précise la même source.

"En cette douloureuse circonstance, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l’Armée nationale populaire présente ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille et aux proches du défunt priant Allah Le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et de l'accueillir en Son Vaste Paradis et prêter force et courage à la famille et aux proches du chahid", ajoute le communiqué.