توفي أربعة أشخاص وأصيب 37 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع قبل فجر اليوم الجمعة بالطريق الوطني رقم 23 في محوره العابر لولاية تيارت.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان لها إن وحدتها الرئيسية مدعومة بوحدي وادي ليلى والرحوية تدخلت في الساعات الأولى لهذا اليوم في حدود الساعة الواحدة وخمسين دقيقة (01:50) من أجل حادث مرور نجم عن انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط وهران حاسي مسعود بالطريق الوطني رقم 23 الرابط بين ولايتي تيارت وغليزان وبالضبط على مستوى قرية تامدة التابعة إقليميا لبلدية قرطوفة.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث خلف وفاة أربعة أشخاص في عين المكان تتراوح أعمارهم بين 65 و70 سنة وإصابة 37 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم بين بين 08 و70 سنة قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان ومن ثم تحويلهم على جناح السرعة إلى استعجالات مستشفى يوسف دمرجي لمدينة تيارت.

من جهتها فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقرطوفة تحقيقا لتحديد ظروف وحيثيات وقوع هذا الحادث المروري المروع.