يرى الروائي ياسمينة خضرا (محمد مولسهول)، أنّ الكتابة الإبداعية تعني بالنسبة إليه تقديم ما هو أحسن، وكشف بأنه لا يسعى وراء أن يكون هو الأفضل، بقدر ما يريد نقل القارئ لعوالم تعج بالحكمة وتجربة الحياة. وقال في حوار مع "الخبر"، إن "عالم الأدب هو عالم نرجسي" بامتياز، لكنه تعلم كيف يحتفظ بتواضعه، معتبرا أن ما قاله بخصوص عالمية الرواية الجزائرية، وأنه هو فتح أبواب العالمية أمامها، يعتبر حقيقة لا يمكن حجبها.

حضر القراء بأعداد هائلة لمحاضرتك الثلاث في وهران وتيزي وزو والجزائر العاصمة، ففي المكتبة الوطنية بالحامة على سبيل المثال فاق عدد الحضور ألف شخص، هل تعتقد انك حققت الرهان الذي كنت تصبو إليه؟

لا أعتبر هذا بمثابة رهان، بقدر ما هو عبارة عن لقاء أدبي جمع الجزائر مع ابنها المُبدع، صاحب الملكة الأدبية والموهبة. أينما ذهبتُ لتقديم أعمالي الروائية عبر العالم، أجد نفسي في قاعة مكتظة مليئة بالقراء الأوفياء. والجزائريين يعثرون على أنفسهم في رواياتي ويحبونني لهذا السبب، وهم يعرفون درجة الحب التي أكن لهم. إذن حدث ما اعتبره نوع من التفاعل الكيميائي. وقد حدث ذلك بشكل جيد ومذهل.

هل هذا راجع لأنك تعرف كيف تحكي حكاية؟

هذا يدخل ضمن الطريقة المثلى التي بواسطتها يتمكن الكاتب المبدع من الحفاظ على وفاء القراء لروايته. أن تعرف كيف تحكي الحكاية يعتبر بمثابة مسألة في غاية الأهمية. لكن لا يوجد هذا فقط، فالجزائر مرت بمرحلة صعب للغاية، وحين تجد من يغرس الأمل في نفوس الجزائريين، ويحاول أن يؤكد لهم أن لا شيء قد ضاع، بواسطة هذا الإيمان بالأمل الذي يعبر عنه الكاتب في رواياته، ويلتزم به، ليس بوسعه سوى أنه يساهم في تقوية هذه العلاقة بينه وبين قرائه. هذا هو أساس العلاقة بيني وبين القارئ الجزائري.

يعثر قارئ أعمالك الروائية، على بعد إنسانوي عميق واشتغال على فلسفة الحياة، هل يعتبر من أسباب استمرار هذا الوفاء من قبل القراء؟

العالم بحاجة للنزعة الانسانوية. أنظر ماذا يحدث حولنا اليوم عبر العالم. لقد انتشرت الحرائق، والحروب، وعم سوء الفهم، والعنف، والعنصرية، كل هذه المظاهر انتشرت عبر العالم كأنها مظاهر قاتلة. لهذا يساهم الكاتب في التخلص من هذه اللحظات الصعبة والقاسية. ويسعى للمساهمة في استعادة بعض الطمأنينة، والهدوء. إذا تركنا أنفسنا ننساق نهائيا وراء هذه الشرور، نصبح مثل ذرة رمل تحملها عاصفة رملية. لكننا نريد أن نكون أنفسنا، وأن نكون في الوقت ذاته، جزء ممن ينتج خطابا يدفع لعشق الحياة رغم كل شيء.

ما هو أساس العمل الروائي اليوم؟

هذا يختلف من كاتب لأخر. فالرواية في النهاية، ليست هي من يحدد شخصية الكاتب الإبداعية، بل الكاتب هو من يحدد طبيعة الرواية. لهذا السبب نجد بأن كل كاتب يلج عالم الأدب لهدف معين. هناء حكائين جيدين، وهناك من لهم القدرة على إيقاظ الضمائر، وهناك من له نزعات فلسفية. والرواية في النهاية مُتعددة . المهم هو أن يصبح الكاتب حاضرا، لأنه رفيق وفي لا نطالبه بالكثير، لكنه يمنحنا أشياء كثيرة.

لماذا على خلاف الشعر انتشرت الرواية وأصبحت سيدة الإبداع؟

لا أعرف ماذا حدث بالضبط، لكن أعتقد أن الشعر هو قمة الأدب. في ما مضى من الزمان كانت الإنسانية تميل للتعبير عن ذاتها ببعض الكلمات فقط، حتى أن جملة شعرية واحدة كان بإمكانها أن تداوي وتضمد كل الجراح، وتحاول أن تبدع نفسها من جديد. اليوم أصبحنا نعيش في عزلة تامة يومًا بعد يوم. وبغية تجاوز هذه العزلة القاتلة، ربما نجد أنفسنا بحاجة لرواية نقرأها لأنها تتطلب منا حيزا زمنيا ومكانيا أكثر. وللأسف حتى القصة القصيرة هي بصدد الاختفاء. وهذا مؤسف جدا فأنا نفسي تكونت إبداعيا بواسطة القصة القصيرة.

وهل ما زلت تكتب القصة القصيرة؟

ليس كثيرا، لم أكتب منذ أن أصبحت ياسمينة خضرا سوى مجموعة قصصية واحدة صدرت بعنوان "أناشيد أكلي لحم البشر". والآن، ليس لدي الوقت الكافي لكي أكتبها. أنا دائمًا ملتزم بكتابة حكايات هائلة، وضخمة، غزيرة ومليئة بأحداث كثيفة لا تنتهي، لأنني بحاجة للسفر بين الكلمات والحكايات. أعشق هذا النوع الأدبي الذي يسمى القصة القصيرة، لكنني لم أعد أكتبها للأسف.

لماذا تتجنب الغموض أثناء الكتابة؟

الرهان الحقيقي لأي كاتب مبدع، يتمثل في جعل ما يكتبه قابلا لأن يُقرأ من قبل الجميع. كما أن من مهام الأدب، تبسيط تعقيدات الحياة والأشياء من حولنا. الكاتب الكبير والحقيقي هو من يملك تلك القدرة العجيبة على التعبير عن تعقيدات الحياة بكلمات بسيطة. لو أخذنا الكاتب الروسي العظيم "تولستوي" لوجدنا أننا لا نستطيع أن نسعى لفهم ماذا يريد أن يقوله، فكل شيء واضح لديه، ونستمتع به بلا تعقيدات. الروائي الأمريكي "جون شتاينبك"، وكذلك المصريان نجيب محفوظ وطه حسين، لهما هذه القدرة العجيبة على التبسيط وتجنب التعقيد. حين يترك الكاتب نفسه تنساق وراء الغموض، فهذا يعني أنه لم يتمكن من التحكم في موضوعه، وأن كل شيء ينفلت منه. التبسيط في الكتابة الإبداعية من أعقد تجارب الكتابة، حسب اعتقادي.

الجمل الأدبية هي الجميل العميقة، وروايتك "الفضلاء" تبدأ بجمل فلسفية عميق تنم عن تجربة حياة..؟

قوة كل شيء في الكتابة يكمن كما أسلفتُ في بساطة اللغة. كلماتي بسيطة صحيح، لكنها تحمل عدة أشيئا جميلة، تحمل قدرة كبيرة على نقل القارئ نحو ما هو جميل، يعثر فيها القارئ على تجربة الحياة وعلى بعض السخرية والنكت. هذه البساطة التي نتحدث عنها لا تمنع في المقابل أي كاتب بأن يملك هذه القدرة على التوجه صوب الكتابة العميقة ذات البعد الفلسفي الذي يستمد جذوره من عمق التجربة الإنسانية.

هناك قوة تُستمد من تجربة في أعمالك، من أين تستمدها؟

صحيح، هذا راجع لأنني إنسان عرف تجارب حياة كثيرة. لم تكن لي حياة عادية مثل كل الأطفال الصغار، ولا مثل كل المراهقين، ولا حياة شباب مثل كل الشباب. لم تكن حياتي بسيطة، بل كانت معقدة ومليئة بالتجارب. واليوم، تجدني أسعى لاستعادة كل ما ضاع مني بواسطة الكتابة الإبداعية.

هل معنى هذا أنك قضيت جزء من حياتك بين الكتب؟

بالفعل، الكتب هي أحسن وأجمل الأصدقاء بالنسبة لي. لما تكون في منطقة نائية لا يوجد حولك سوى العراء أو فقدان الأمل، وتجد نفسك تحمل كتابا بين يديك، يختفي كل القيظ الذي كان يلتهمك. تصبح في مكان نائي، قصي وبعيد. تحمل رواية للأمريكي "جاك لندن" مثلا، فتسافر معه نحو أقاصي كندا الباردة. أو كتاب "شجرة البؤس" لطه حسين، وتجد نفسك رفقة كاتب مذهل، يصبح رفيقا جيدا. نفس الشيء تشعر به، وأنت تقرأ كتابا لمالك حداد، إذ تستمتع بأسلوب أدبي ساحر. كل هذا يجعلك تنتقم مما هو موجود حولك، وتحاول أن تنزع من نفسك كل سموم الجنون. الكتب تخلصنا من فقدان الأمل. تجعلنا نستعيد ذواتنا. الكتب تعيدنا لأنفسنا، وتحول دون ضياعنا.

من بين الكتاب الذين تتحدث عنهم، جاك لندن وروايته الشهيرة "مارتان ايدن"، هل هذا راجع لكون بطلها كاتب؟

أعشق كل روايات "جاك لندن"، وهو من بين الروائيين المفضلين لدي. كل رواياته ساحرة. بالأخص أعماله القصصية. رواية "مارتن ايدين" تعتبر من بين الروايات المفضلة لدي، للسبب الذي ذكرته وأسباب أخرى تتعلق بقوة هذه الرواية.

تحدثت خلال محاضرتك بالمكتبة الوطنية الجزائرية عن احترامك للكتاب الجزائريين، لماذا فضلت الإصرار على هذه المسألة؟

عالم الأدب عالم نرجسي. كل كاتب يعتقد أنه هو الأحسن والأجمل، والأكثر قدرة على الإبداع. فهمت هذا ووعيته منذ زمن طويل. ولأنني ابن الصحراء، فهمت أن الشيء الوحيد الذي يجعلني أكون أنا نفسي، هو أن احتفظ بتواضعي. أكتب، ولدي قرائي. وكل كاتب له قراءه، وينتهي الأمر عند هذا الحد. لم أسعى يوما لكي أكون أنا الأحسن، والأفضل، بقدر ما سعيت لأن أعطي أحسن ما أملك. وهذا حتما ما يساعدني على المضي قُدمًا. لما نسعى للحصول على صيت كبير، ويكون ذلك بمثابة هدف نعمل من أجله، في هذه اللحظة فقط نفقد كل معالمنا. لهذا على الكاتب أن يكون هدفه الأساسي هو تقديم أحسن ما لديه لا غير.

خلال نفس المحاضرة أصريتَ على تحية الروائي القدير قدور محمصاجي، هل هذا اعترافا منك للذين سبقولك؟

هذا صحيح. والروائي الكبير قدور محمصاجي يعتبر عميدنا جميعا نحن الروائيين. لدي كثير من التبجيل نحوه، ويبادلني الشعور ذاته. هذا ما يعطينا القوة والنبل. ونبل الرجل والكاتب يظهر حين يبدي احترامه لكاتب أخر. لكن حين نستنكر كاتبا يحقق نجاحا عظيما عبر العالم، يصبح هذا موقفا جنونيا. لأننا في هذا الحالة نحيط أنفسنا بالمسخرة. لقد ساعدت الكتاب الجزائريين دائما. كتبت مقدمات لروايات عديدة، وكم من كاتب حاضر بباريس لما كنت مديرا للمركز الثقافي الجزائري. حاولت طيلة حياتي أن أكون إنسانا ذي فائدة بالنسبة للكتاب الآخرين.

لما صرحت بأنك الكاتب الذي أول الرواية الجزائرية للعالمية، أحدث هذا جدلا كبيرا على مستوى وسائط التواصل الاجتماعي، ما رأيك؟

هذه حقيقة. نعم أنا من أوصل الرواية الجزائرية للعالمية.

لكن هناك روائيين جزائريين كبار سبقوك لهذه العالمية؟

قلت إنني فتحت مجال العالمية أمام الرواية الجزائرية، وهذه حقيقة. هناك بعض الكتاب الكبار لم تترجم أعمالهم للايطالية على سبيل المثال إلا قبيل رحيلهم بشهرين فقط. وكثير من كتابنا الكبار لم يترجم لهم للاسبانية سوى رواية واحدة. أنا مترجم لأكثر من خمسين لغة عبر العالم. من هو الكاتب الجزائري المترجم اليوم لهذا العدد من اللغات ؟ لا يوجد طبعا. إذا أنا أتحدث عن حقيقة. ثم، حدثني عن كاتب جزائري يعرف اليوم انتشارا واسعا في أسيا. أين هو؟ غير موجود طبعا. حين أتحدث عن هذه المسألة، تجدني أقوم بذلك ليس من زاوية جنون العظمة، بل من زاوية تقديم معلومة حقيقية. لقد فتح غابرييل غارسيا ماركيز أبواب العالمية أمام الرواية اللاتينو – أمريكية، ولا أحد استنكر ذلك، وهذا أمر يحدث لكثير من الكتاب، فلماذا لا يقال لهم إن هذا يعتبر جنون عظمة؟

الترجمة للغة العربية؟

الترجمة حسب اعتقادي هي وسيلة لتبني أي نص أدبي من قبل أي مترجم. وهناك من يحسن هذا التبني ، لكن هناك في المقابل من لا يحسنه. حين أكتب باللغة الفرنسية، تجدني أكتب بشكل مغاير، لا أكتب مثل باقي الكتاب الفرنسيين. أكتب بحساسيتي كجزائري. يوجد في نصوصي الروائية كثير من الحكمة والشعر وتجارب حياتي، ومن الصعب ترجمة كل هذا بشكل وفي. نعتقد أحيانا بأننا نترجم الكلمات، حين ننقل النصوص الروائية للغات أخرى، بينما في الحقيقة نحن بصدد ترجمة المشاعر التي تحملها هذه الكلمات. وهذا حسب اعتقادي أمر في غاية الصعوبة، إذ أحيانا يصعب على أي مترجم نقل وترجمة هذه الموسيقى التي أضعها في الكلمات. وأعطيك مثال. لو حاولنا ترجم أشعار المتنبي، هل ننجح؟ هل بإمكاننا الحفاظ على الموسيقى الموجودة في قصائده؟ أعتقد أن هذا أمر في غاية الصعوبة.

روايتك الأخيرة "الفضلاء" هي الأقرب منك؟

في الحقيقة ليست هذه الرواية هي الأقرب مني، بل هي رواية "الملائكة تموت بجراحنا". وبطلها "تورمبو" الملاكم. أما روايتي الجديدة "الفضلاء"، فلدي الحق لأن أقول أنني مقتنع بأنني بلغت مكانة مهمة في الكتابة الإبداعية، طالما كنت أسعى لبلوغها. كنت قريبا جدا من هذه المكانة الأدبية حين كتبت رواية "فضل الليل على النهار" ، و رواية "الملائكة تموت بجراحنا"، لكنني قلت مع نفسي حينها بأنني ما أزال بعيد عن بلوغ هذه المكانة التي أرى أنني وصلت إليها بفضل رواية "الفضلاء".