وفاة أحد مؤسسي الأوركسترا السيمفونية الجزائرية عبد الكريم قارة

توفي، اليوم الثلاثاء، الفنان والموسيقي، عبد الكريم قارة، وهو من مؤسسي الأوركسترا السيمفونية الجزائرية ومكون في الموسيقى تخرجت على يده أجيال كثيرة، عن عمر يناهز 70 عاما، حسب ما علم لدى أوبرا الجزائر.

ويعد الموسيقي الراحل عبد الكريم قارة، وهو عازف كمان، من مؤسسي الأوركسترا السيمفونية الجزائرية والمعهد الوطني العالي للموسيقى ومعهد الجزائر العاصمة للموسيقى (الكونسرفاتوار)، كما كان عضوا بفرقة الإذاعة الجزائرية.

وحاز الراحل، وهو من مواليد 16 يناير 1954 بالجزائر العاصمة، على شهادة في الدراسات العليا في الموسيقى، كما تلقى تكوينا علميا بأكاديمية الموسيقى ببودابيست بالمجر والمعهد البيداغوجي لموسكو بروسيا.

وكتب المدير العام لأوبرا الجزائر، عبد القادر بوعزارة، في برقية تعازيه إلى عائلة الفقيد أن الفقيد يعد "قامة فنية كبيرة ومكونا في ميدان الموسيقى تخرجت على يده أجيال كثيرة، وكان محبوبا من طرف الموسيقيين، كما ساهم في وضع الأسس الأولى لتعليم الموسيقى بالجزائر".