إطلاق خط جديد للإنتاج بمصنع فيات

كشف والي وهران السعيد سعيود، اليوم، إنّ مصنع السيارات من علامة "فيات" بواد تليلات سيفتح الخط الاتوماتيكي الثاني للإنتاج بوهران في أواخر جوان القادم، ما سيسمح برفع طاقة الإنتاج إلى 60 ألف سيارة سنويا.

وقال الوالي، خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي، أنّ هذا المصنع المتواجد بالمنطقة الصناعية لطفراوي بصدد القيام باستثمارات أخرى من شأنها أن ترفع الإنتاج تدريجيا في السنوات القادمة.

وقدّم المتحدث، بالمناسبة، عرضا لمختلف الانجازات التي حققتها ولاية وهران في السنوات الأخيرة، في مجالات السكن والمشاريع العمرانية والصحة والتربية والموارد المائية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل والصيد البحري والطاقة والفلاحة، كما أشار إلى أنّ ولاية وهران قامت بتجربة فيما يخص زراعة البقوليات، حيث تم زراعة 400 هكتار، مؤكدا أن "العملية ناجحة".

في سياق آخر وفيما يخص ملف البيئة، أوضح الوالي أنّ ميزانية تقدر بأكثر من 100 مليون دينار خصصت لتهيئة بحيرة "ضاية مرسلي"، مشيرا الى أن هذا المشروع سيكون له أثر كبير على جمال المحيط في هذه المنطقة.

كما استعرض مجمل المشاريع التي استفادت منها الولاية خلال السنوات الاخيرة على غرار محطة تحلية مياه البحر بالرأس الابيض والتي ستستلم في أواخر السنة الجارية، والطريق الاجتنابي الرابط بين ميناء وهران والطريق السيار، الذي سيستلم أواخر يونيو المقبل.

كما تم استلام أيضا خمسة مستشفيات تقع بقديل والنجمة (سيدي الشحمي) والكرمة ومستشفى الاستعجالات بوادي تليلات ومستشفى الحروق وغيرها من المشاريع.