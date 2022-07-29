وصل مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، اليوم الجمعة، مخيمات اللاجئين الصحراويين في إطار زيارة تقوده إلى الجمهورية الصحراوية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الصحراويين، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

ولدى وصوله إلى ولاية السمارة، استقبل بانكول أديوي من طرف المجلس الشعبي الجهوي للولاية برئاسة عضو الأمانة الوطنية مريم السالك حمادة، كما حظي باستقبال جماهيري من طرف سلطات وجماهير الولاية.

وبهذه المناسبة طالبت مريم السالك حمادة والي ولاية السمارة وعضو الأمانة الوطنية في كلمة لها مجلس السلم والأمن بضرورة البحث الجاد والسريع عن حل يضمن للشعب الصحراوي حقه في الحرية والاستقلال.

وأضافت المسؤولة الصحراوية أن الشعب الصحراوي يقدم يوميا الشهداء في حرب ظالمة لا يمكن أن يستمر الواقع كما هو مؤكدة أن الصحراويين عازمين على نيل حقوقهم المشروعة في الحرية والاستقلال.

من جهته، قال بانكول أديوي في كلمته بالمناسبة "أحترم كفاحكم وحبكم المطلق للحرية وأفهم جيدا معاناتكم الطويلة من أجل أن تكونوا أحرارا فوق أرضكم وهذا هو قصد زيارتنا لكم وقد جئنا للإطلاع وفهم المزيد من التفاصيل لتسهيل هذا المبدأ".

وتابع :"نحن نعي جيدا قيمة كفاحكم المشروع من أجل تقرير مصيركم "، مضيفا "الاتحاد الإفريقي يبذل قصارى جهده مع كافة الأطراف لإيجاد حل سلمي مقبول يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفق الشرعية الدولية.

وسيلتقي الوفد خلال زيارته التي تأتي في إطار اهتمام الإتحاد الإفريقي بمناطق النزاع المشتعلة في إفريقيا ووضعية السلم والأمن في إفريقيا مسؤولين وإطارات سياسية وعسكرية ويعاين بعض المؤسسات والمرافق بالجمهورية الصحراوية.

وستقوده زيارة إلى المتحف الوطني للمقاومة حيث سيتلقى شروحات وافية عن التجربة الصحراوية، كما سيجمعه لقاء مع رئيس الأركان العامة للجيش محمد الولي أعكيك وآخر مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وترقية المرأة أسويلمة بيروك.

وفي ختام الزيارة سيلتقي بانكول أديوي الذي يرافقه مسؤولي أجهزة صنع السياسات في الاتحاد الإفريقي مع رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي.