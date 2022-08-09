أعلن البنك الوطني الجزائري عن تسويق منتجات التمويل الإسلامي عبر الإنترنت من خلال المنصة الالكترونية لديار دزاير.

وأوضح في بيان له ان "البنك الوطني الجزائري باشر، اليوم إمضاء ثلاثة عقود تنفيذية مع شريكه مؤسسة ديار دزاير، التي تتضمن تسويق منتجات التمويل الإسلامي عبر الإنترنت من خلال المنصة الالكترونية لديار دزاير "

و تتضمن العقود التنفيذية، التي أجريت مراسيم توقيعها على مستوى المديرية العامة للبنك الوطني الجزائري بحضور إطارات سامية من كلا الطرفين، تمويلات مختلفة، يضيف البيان.

و حسب شروحات البنك تتمثل الخدمة الأولى التي اطلق عليها اسم "دارالصنعة" في السماح للمستهلكين الإلكترونيين الاستفادة من التمويل الإسلامي إجارة تجهيزات للبنك الوطني الجزائري عبر منصة ديار دزاير.

و جاء في البيان أن هذا التمويل "مطابق لأحكام الشريعة ويوفر للراغبين في الحصول على هذه الخدمة إمكانية تأجير المعدات المستخدمة في نشاطهم لمدة تصل إلى خمسة سنوات، مع خيار الامتلاك في نهاية الفترة".

أما الخدمة الثانية "دار الإعمار"، فتسمح للمستهلكين الإلكترونيين الاستفادة من التمويل الإسلامي للبنك الوطني الجزائري عبر المنصة الالكترونية "ديار دزاير"، حيث يتضمن هذا التمويل الرقمي إمكانية الحصول على مواد التهيئة والتجهيز المنتجة محليا باستخدام صيغة المرابحة الإسلامية، حسب البيان، مبرزا أن "مدة التمويل تكون من 12 إلى 36 شهرا، ويمكن أن يصل المبلغ إلى 1.000.000 دج ".

أما التمويل الثالث "دار إجارة" فيتمثل في خدمة تتيح للمستهلكين الإلكترونيين الاستفادة من تمويل إيجار مسكن لدى البنك الوطني الجزائري عبر المنصة الالكترونية ديار دزاير

وتسمح هذه الصيغة الجديدة للتمويل الإسلامي، المخصصة للأفراد، المتقدمين بطلب تغطية تكلفة استئجار السكن ودفعه شهريا على مدى فترة تصل إلى 24 شهرا.