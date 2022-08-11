طمأنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce ، الأولياء أن السوق سيعرف انفراجا بخصوص حليب الأطفال وذلك عقب التحقيقات التي قامت بها المنظمة.

وكشفت حماية المستهلك في منشور عبر حسابها على "فيسبوك"، أن شحنات كبيرة متواجدة الآن في المواني وفي مخازن المستوردين وستنزل للسوق قريبا.

وجاء في المنشور "تطمئن المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك كافة أولياء الرضع، أن النقص في حليب الأطفال الملاحظ في السوق منذ ايام. سيعرف انفراجا بعد التحقيقات التي قامت بها المنظمة …. فشحنات كبيرة متواجدة الان في المواني و في مخازن المستوردين و ستنزل للسوق قريبا".