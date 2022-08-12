أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن 5 دول ستمد يد المساعدة لبلاده أمام تمدد النيران، هي ألمانيا واليونان وبولندا، على أن تتبعها لاحقا فرق من رومانيا والنمسا.

وفيما يشبه الاستنفار الأوروبي, أعلنت المفوضية الأوروبية أن رجال الإطفاء وطائرات من دول مختلفة في الاتحاد الأوروبي ستساعد فرنسا في إخماد الحرائق.

وقطع كل من رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن، ووزير الداخلية جيرالد دارمانان، عطلتهما الصيفية، وتوجها أمس إلى منطقة جيروند الأكثر تضررا، والواقعة جنوب غربي فرنسا، لدعم الإطفائيين.

وطلب من الشركات الخاصة التي يوجد بين صفوف موظفيها إطفائيون متطوعون أن تسمح لهم بترك مكاتبهم والالتحاق بوحداتهم.

كما عمدت السلطات إلى إجلاء آلاف من المواطنين والسياح من المناطق المعرضة للحرائق، وإلى قطع عدد من الطرق الثانوية والرئيسية المهددة بتمدد النيران إليها.

وقال مسؤولون في وقت سابق إن ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الجفاف يهددان بالتسبب في نشوب حرائق غابات جديدة في جنوب غرب فرنسا على الرغم من انحسار حريق هائل يستعر في المنطقة منذ أيام خلال الليل.