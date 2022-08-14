اقتحم عشرات المستوطنين، مجددا، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن ساحات المسجد الأقصى، "شهدت اقتحامات لمجموعات متتالية من المستوطنين من جهة "باب المغاربة"، أدوا خلالها طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته".

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، وتزداد كثافة تلك الاقتحامات في الأعياد والمناسبات الصهيونية، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.