قررت حورية مداحي والي ولاية سكيكدة، غلق شاطئ واد بيبي وهذا على خلفية الحادثين اللذين وقعا في أقل من 48 ساعة على الطريق المؤدي الى الشاطئ وفي نفس المكان الأول خلف إصابة 17 راكبا أغلبهم أطفال قدموا مع صاحب حافلة من دائرة سيدي مزغيش ولاية سكيكدة، كان متنها 17 راكبا وهي تتسع لتسعة ركاب فقط.

والحافلة الثانية متوسط الحجم، التي كانت تقل مصطافين من ولاية باتنة هي الأخرى حسب تصريح الوالية لم تحترم عدد المقاعد حيث كان على متنها 30 راكبا وهي تتسع لـ24 راكبا.

كما قررت الوالي حورية مداحي فتح تحقيق في هذا الطريق الذي اصبح يحصد الارواح والتحقيق مع صاحب المشروع.

جاء تصريح الوالي عقب زيارتها للجرحى بمستشفى تمالوس، فيما تم نقل 4 الى المستشفى الجامعي بقسنطينة واجلاء 4 آخرين الى مستشفى عبد الرزاق بوحارة لمدينة سكيكدة، وحملت الوالي مسؤولية الحادثين الى أصحاب الحافلات التي تنقل المصطافين بحثا عن الربح السريع دون اهتمام بأرواح المسافرين.