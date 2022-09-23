أوكرانيا تقلص التمثيل الدبلوماسي الإيراني لديها

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، مساء اليوم الجمعة ، عن سحب اعتماد السفير الإيراني في أوكرانيا ، وكذا خفض عدد الموظفين في السفارة الإيرانية بكييف.

وذكرت الخارجية الأوكرانية في تغريدات متلاحقة على حسابها الرسمي ، أنه قد تم " إبلاغ القائم بالأعمال الإيراني أن استخدام أسلحة إيرانية في بلادنا يتعارض مع موقف الحياد".

وقالت إن " تزويد إيران لروسيا بأسلحة لشن حرب علينا عمل غير ودي ويوجه ضربة خطيرة لعلاقاتنا بطهران".

وتتهم كييف طهران بإمداد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في الحرب الدائر رحاها في أوكرانيا، لا سيما بعد إعلان وزارة الدفاع الأوكرانية، مؤخرا، إسقاط طائرة مسيرة إيرانية في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أول من وجه أصابع الاتهام لطهران بالمشاركة في الحرب الأوكرانية بطائرات الدرون.

من جهتها نفت طهران هذه الاتهامات ، وقالت إنها " لا أساس لها من الصحة " ، كما نفت موسكو أيضا شراءها لأي مسيرات إيرانية معتبرة هذه الاتهامات "خبرا مصطنعا من قبل الغرب".