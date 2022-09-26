مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بالقدس المحتلة

اندلعت، مساء اليوم الاثنين، مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية بلدة بيت اجزا شمال غرب القدس المحتلة، حيث أطلق جنود الاحتلال الأعيرة المطاطية والقنابل الغازية تجاه الفلسطينيين هناك، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

و قالت (وفا)، نقلا عن شهود عيان، بأن الاحتلال قمع وقفة تضامنية مطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، وآخرها الشهيد محمد أبو كافية الذي قتله جنود الاحتلال بإطلاق النار عليه لدى إصابته بحادث سير قرب نابلس.

وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال انتشرت في مختلف أرجاء البلدة وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه منازل المواطنين والرصاص المطاطي تجاه عدد من الشباب.

وفي وقت سابق من نهار اليوم، أصيب اثنان من المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، واعتقل خمسة آخرون، خلال اقتحام ساحاته من قبل قوات الاحتلال الصهيوني ومئات المستوطنين.