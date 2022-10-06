الرئيس تبون يوجه دعوة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن للمشاركة في القمة العربية

استقبل اليوم الخميس وزير الاتصال، محمد بوسليماني، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من طرف رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد محمد العليمي، حيث سلمه رسالة الدعوة التي وجهها إليه الرئيس تبون للمشاركة في القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر مطلع نوفمبر القادم، حسب ما أفاد بيان للوزارة.

وجاء في البيان: "بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، استقبل اليوم الخميس وزير الاتصال محمد بوسليماني، من طرف رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، رشاد محمد العليمي، حيث سلمه رسالة الدعوة التي وجهها إليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للمشاركة في أشغال الدورة العادية (31) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستحتضنها الجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر المقبل".

وبهذه المناسبة، نقل الوزير، تحيات رئيس الجمهورية "إلى أخيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وتمنياته بكل الخير والأمان والرقي لليمن الشقيق وأمله في مساهمة فاعلة للجمهورية اليمنية في إنجاح هذا الاستحقاق العربي الهام الذي يهدف إلى لم الشمل وتعزيز أواصر الأخوة بين الدول العربية، بما يستجيب لتطلعات الشعوب العربية إلى المزيد من الاستقرار والرقي"، حسب نفس المصدر. من جهته، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أنه "يتشرف بمشاركته شخصيا في القمة العربية المقبلة التي ستنعقد ببلد الشهداء في سياق عربي ودولي يعرف رهانات وتحديات متعددة الأبعاد، مبلغا بدوره أصدق تحياته الأخوية إلى رئيس الجمهورية ومشيدا في ذات السياق بما أحرزته الجزائر من تقدم وانجازات في شتى المجالات". وكان اللقاء فرصة للإشادة بعمق علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع الجزائر واليمن، وروح التضامن والتآزر التي تميزها، فضلا عن الإرادة المشتركة لتعزيزها وترقيتها، حسب ذات البيان.