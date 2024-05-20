هذه مساهمة قطاع الفلاحة في الناتج الداخلي الخام

يساهم القطاع الفلاحي بنسبة 18 بالمائة في الناتج الداخلي الخام، بقيمة تفوق 4747 مليار دج (35 مليار دولار)، حسبما أفاد به، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة.

وأضاف الوزير، في كلمة له بمناسبة الافتتاح الرسمي للطبعة الـ24 للصالون الدولي للزراعة وتربية المواشي والصناعات الغذائية (سيبسا-فلاحة ابداع)، ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة، أن "القطاع يشهد ديناميكية كبيرة ويمثل رافد رئيسيا للأمن الغذائي الوطني".

وكشف أن قطاع الفلاحة في الجزائر يساهم بأكثر من ربع اليد العاملة الوطنية، أي بـ2.7 مليون عامل، وبنسبة 75 بالمائة من تغطية الاحتياجات الغذائية الوطنية.

ويعرف الصالون مشاركة 39 دولة وأكثر من 700 عارض، على مساحة إجمالية تقدر بـ30 ألف متر مربع بقصر المعارض بالعاصمة، منهم 60 بالمائة عارضون جدد و59 بالمائة عارضون دوليون، إلى جانب 35 ألف زائر متوقع.