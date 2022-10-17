حصيلة مأساوية للفيضانات في نيجيريا

لقي أكثر من 600 شخص مصرعهم ونزح نحو 1,3 مليون جراء أسوأ فيضانات تشهدها نيجيريا خلال موسم الأمطار في السنوات العشر الأخيرة.

وأثرت الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة، إضافة إلى سوء البنية التحتية على مساحات شاسعة في أكبر دولة افريقية من حيث عدد السكان، ما يثير مخاوف من أن تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والتضخم.

وقالت وزارة الشؤون الإنسانية النيجيرية على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/، إن أكثر من 600 شخص فقدوا حياتهم، بينما أصيب 2,400 شخص بسبب الفيضانات التي ضربت البلاد منذ يونيو الماضي.

وأضافت الوزارة أن عدد القتلى ارتفع "بشكل فلكي" مع إخفاق ولايات عدة في نيجيريا في الاستعداد لمثل هذه الأمطار الغزيرة.

وكانت حصيلة سابقة للوزارة نشرت الأسبوع الماضي قد أحصت مقتل 500 شخص.

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 82 ألف منزل و110 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية دمرت بالكامل. ويبدأ موسم الأمطار في نيجيريا عادة في يونيو، لكن منذ أغسطس بشكل خاص بدأت الفيضانات تصبح مدمرة ومميتة، وفقا للوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ (نيما).

وفي الأسبوع الماضي قتل 76 شخصا في حادث قارب في ولاية أنامبرا (جنوب شرق) بعدما تسبب فيضان نهر النيجر في غرقه. ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة مرة أخرى في نيجيريا في الأسابيع المقبلة وسط خشية من حدوث مزيد من الأضرار.