تونس : الجزائر قادرة على إنجاح القمة العربية

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي ، الجمعة ، يقين بلاده "التام" بقدرة الجزائر على إنجاح القمة العربية المرتقبة بداية شهر نوفمبر المقبل.

وفي محادثة هاتفية أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، رمطان لعمامرة، شدد الوزير التونسي على قدرة الجزائر في جعل هذا "الموعد العربي الهام محطّة فارقة على درب لمّ الشمل العربي بما يكفل خلق ديناميكية جديدة على مستوى العمل العربي المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم بأسره في الوقت الرّاهن".

وحسب بيان الخارجية التونسية، فقد جدّد الجرندي التنويه بـ"الدور المحوري الذي اضطلعت به الجزائر في رعاية المُحادثات بين الأشقاء الفلسطينيين والتي أفضت إلى التوقيع على "إعلان الجزائر" الذي يُعدُّ خطوة تاريخية من أجل تحقيق وحدة الفلسطينيين وخدمة القضيّة الفلسطينية العادلة".

المكالمة شكلت فرصة تطرق خلالها الوزيران إلى "الروابط الأخوية والمُتميّزة بين تونس والجزائر على كافة المستويات، والعزم الرّاسخ على مزيد توطيدها تجسيما للإرادة المُشتركة لقيادتيْ البلديْن لمزيد تعزيز الشراكة الاستراتيجية التونسية-الجزائرية، خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين" حسب ما ورد في البيان.