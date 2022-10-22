القمة العربية: هذا ما قاله محمد بن سلمان للرئيس تبون

أفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس تبون، تلقى مكالمة هاتفية من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أعلمه فيها عدم قدرته حضور القمة العربية.

وجاء في بيان الرئاسة " تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مساء اليوم، مكالمة هاتفية من أخيه سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، رئيس مجلس الوزراء، أعرب له فيها عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية التي ستنعقد في الفاتح نوفمبر بالجزائر، امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر.

ومن جهته أبدى السيد الرئيس تفهمه لهذه الوضعية وتأسفه لتعذر حضور ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان ، متمنيًا له موفور الصحة والعافية، معبرا له أن المملكة العربية السعودية الشقيقة ستظل حاضرة معنا في كل الظروف."